Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск

Амкал — Енисей: во сколько начало матча Пути регионов Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн 25 сентября 2025 года

«Амкал» — «Енисей»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн
Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся медийный клуб «Амкал» и красноярский «Енисей». Игра пройдёт на стадионе «Зоркий» в Красногорске (номинальное домашнее поле медиакоманды). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Не начался
Енисей
Красноярск
На прошлой стадии турнира «Амкал» обыграл белгородский «Салют» (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи взяли верх над соперником со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».

