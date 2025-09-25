Бубнов выставил оценки игрокам «Краснодара» за матч с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам «Краснодара» за матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2). Команда получила оценку «четыре».

По подсчётам Бубнова, «Краснодар» за игру набрал 742 технико-тактических действия при 26% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

В составе «Зенита» голами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр.