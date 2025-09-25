Бубнов поставил двойку «Зениту» за победный матч с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам санкт-петербургского «Зенита» за матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0). Команда получила оценку «два».

По подсчётам Бубнова, «Зенит» за игру набрал 676 технико-тактических действий при 31% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр.