Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Бубнов поставил двойку «Зениту» за победный матч с «Краснодаром»

Бубнов поставил двойку «Зениту» за победный матч с «Краснодаром»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам санкт-петербургского «Зенита» за матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0). Команда получила оценку «два».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

По подсчётам Бубнова, «Зенит» за игру набрал 676 технико-тактических действий при 31% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр.

