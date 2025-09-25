В РФС раскрыли, почему судейская комиссия не сразу вынесла решение по Джону Кордобе

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев рассказал, что ЭСК РФС не сразу вынесла решение по удалению нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1), поскольку хотела дождаться включения в свой состав ещё двух экспертов.

«Моё личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным. Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учётом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК ещё двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», — приводит слова Каманцева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».