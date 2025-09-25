Скидки
Футбол Новости

Лучший бомбардир «Спартака» Кс высказался о сенсационном лидерстве клуба в Первой лиге

Лучший бомбардир «Спартака» Кс высказался о сенсационном лидерстве клуба в Первой лиге
Комментарии

Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных высказался об атмосфере в команде.

«В «Спартаке» созданы отличные условия для развития. Много тренируемся, разбираем тактику. Например, персональный прессинг. Для него нужна хорошая физическая подготовка. Борьба один в один. В общем, много работаем. Здорово, когда всё это конвертируется в набранные очки. Ребята у нас отличные, коллектив сильный», — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Симбирским.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 26 очков после 11 матчей.

