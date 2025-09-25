«Могу приносить пользу «Спартаку». Никита Чернов заявил, что готов вернуться в клуб

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов заявил о готовности вернуться в московский «Спартак». Его контракт принадлежит красно-белым, а за самарцев игрок выступает на правах аренды.

— Перед уходом из «Спартака» у меня не было разговора ни со Станковичем, ни со спортивным директором. Уходил, потому что хотел больше играть, а не сидеть на лавке.

— Двери обратно не закрываешь?

— Нет, всегда готов вернуться и доказывать. Ещё мог бы приносить пользу клубу, — приводит слова Чернова Odds.ru.

Никита Чернов принадлежит «Спартаку» с февраля 2022 года. За это время защитник провёл за команду 80 матчей, отметился голом и тремя результативными передачами.