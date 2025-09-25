Лучший защитник-бомбардир Первой лиги Жилмостных объяснил свою высокую результативность

Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных ответил на вопрос о своей результативности.

– Денис, за 11 туров Первой лиги ты забил уже шесть голов. В прошлом сезоне – восемь. В чём секрет результативности?

– Да просто везёт. Стараюсь помогать команде. Тренеры подсказывают, как действовать на стандартах, как перемещаться по полю, — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Симбирским.

В текущем сезоне Лиги Pari 26-летний Денис Жилмостных провёл 11 матчей, в которых отметился шестью голами.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 26 очков за 11 матчей.