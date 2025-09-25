Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучший защитник-бомбардир Первой лиги Жилмостных объяснил свою высокую результативность

Лучший защитник-бомбардир Первой лиги Жилмостных объяснил свою высокую результативность
Комментарии

Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных ответил на вопрос о своей результативности.

– Денис, за 11 туров Первой лиги ты забил уже шесть голов. В прошлом сезоне – восемь. В чём секрет результативности?
– Да просто везёт. Стараюсь помогать команде. Тренеры подсказывают, как действовать на стандартах, как перемещаться по полю, — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Симбирским.

В текущем сезоне Лиги Pari 26-летний Денис Жилмостных провёл 11 матчей, в которых отметился шестью голами.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 26 очков за 11 матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Лучший бомбардир «Спартака» Кс высказался о сенсационном лидерстве клуба в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android