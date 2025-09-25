Комментатор Алхазов подвёл итоги матча Лиги Европы «Бетис» — «Ноттингем Форест»

Комментатор Okko Денис Алхазов высказался по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились испанский «Бетис» и английский «Ноттингем Форест» (2:2).

«Результативная ничья между «Бетисом» и «Ноттингемом», который потратил в четыре раза больше денег, чем «Бетис» за это трансферное онко. «Ноттингем» — седьмая команда этого лета по тратам. Показательно, что в первой десятке это только одна команда не из АПЛ — это «Байер».

Ещё один нюанс — «Бетис» потратил и заработал € 60 млн. Главное, на кого клуб потратил деньги. Родриго Рикельме ускорил игру во втором тайме. Ну и, конечно, Антони, вернувшийся в гавань, ставшую для него родной. «Ноттингем» смотрелся сильнее. Главная тема в этом клубе — тренерская пересменка. Пришёл Ангелос Постекоглу. Адепт более проактивного футбола, хотя это ловушка, в которую попадаются журналисты и зрители. Нуну Эшпириту Санту уже начал менять команду. Эти зачатки были видны до его увольнения, до конфликта с руководством.

А теперь — Постекоглу. Очень противоречивую игру проводит. Очень важную из четырёх его дебютных. Вроде стартует с двумя опорниками. Но при этом сминает соперника, когда эти опорники спокойно входят в чужую штрафную. Огромное количество позиционно интересных перемещений. Показательно, что «Ноттингем» забил два мяча в разных стилях. Первый — в стиле Постекоглу, когда Зинченко стал центральным нападающим. Игор Жезус спрятался где-то в опорной зоне. Просто вихрь атакующий! Второй — классика Нуну Эшпириту Санту — угловые. Второй тайм прошёл по режиму португальца, а не австралийца. «Ноттингем» оборонялся, не подпускал соперника. Команда отдала ему мяч. Интересно, почему тренер так поступил. Он произвёл замены, обозначающие несколько иной стиль, особенно после перерыва, когда снимает защитника и выпускает нападающего. Любопытно, что из этой команды вырастет. «Бетис» еле-еле, но заслужил ничью. Они были командой эпизодов, которые решили. Но «Ноттингем» мог их наказать гораздо раньше. Пока перевес сил в пользу АПЛ. «Ноттингем» это показал», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».