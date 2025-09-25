Самый результативный защитник Первой лиги прокомментировал интерес к себе клубов РПЛ

Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных высказался об интересе к нему со стороны клуба Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в махачкалинском «Динамо».

– Не так давно были новости, что тобой интересовалась одна из команд РПЛ. Как относишься к таким слухам?

– Да, видел такое. Отношусь к этому спокойно. Есть «Спартак», у нас есть цель в каждом матче играть на максимум. Все мысли только об этом, — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Симбирским.

В текущем сезоне Лиги Pari 26-летний Денис Жилмостных провёл 11 матчей, в которых отметился шестью голами.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 26 очков за 11 матчей.