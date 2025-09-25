Нападающий «Спартака» Угальде отреагировал на слухи про отставку Деяна Станковича

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал слухи о положении главного тренера команды Деяна Станковича в клубе. Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» склоняется к тому, чтобы уволить Станковича, который продлил контракт с клубом до 2027 года.

«Я футболист, моё дело играть. Не хочу рассуждать обо всех этих слухах, моё дело – играть и помогать команде побеждать. Но, безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой», – приводит слова Угальде «Советский спорт».

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).