Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Спартака» Угальде отреагировал на слухи про отставку Деяна Станковича

Нападающий «Спартака» Угальде отреагировал на слухи про отставку Деяна Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал слухи о положении главного тренера команды Деяна Станковича в клубе. Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» склоняется к тому, чтобы уволить Станковича, который продлил контракт с клубом до 2027 года.

«Я футболист, моё дело играть. Не хочу рассуждать обо всех этих слухах, моё дело – играть и помогать команде побеждать. Но, безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой», – приводит слова Угальде «Советский спорт».

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

Материалы по теме
«Спартак»? Кого будет раздражать 7-е место?» Смолов — о главном раздражителе «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android