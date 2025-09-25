Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Итог закономерный». Комментатор Степанов — о матче «Црвена Звезда» — «Селтик»

«Итог закономерный». Комментатор Степанов — о матче «Црвена Звезда» — «Селтик»
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Oккo Александр Степанов высказался по итогам матча группового этапа Лиги Европы УЕФА между шотландским «Селтиком» и сербской «Црвеной Звездой».

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Ихеаначо – 55'     1:1 Арнаутович – 65'    

«Очень многообещающая была вывеска: «Црвена Заезда» — «Селтик». Вполне матч заслуживает статуса центрального в Лиге Европы в первом игровом дне. Но первый тайм можно было смело пропустить — в Белграде пошёл ливень, и мяч ходил тяжело. Ещё обе команды в центре здорово контролировали ситуацию. Через центр нельзя было атаковать, не было пространства. Оба коллектива использовали фланги. Переводы прекрасно исполняли футболисты «Црвены Звезды». Здорово опускался капитан команды, переводил на тот или иной фланг. Появлялась острота. Очень жаль, что Марко Арнаутович, когда была подача с фланга, шикарный кросс. Он поймал мяч на стопу, пробил по воротам, но не попал в ворота совсем. Возможно, дождь повлиял. Во втором тайме дождь закончился. Возможно, тогда бы Марко не простил.

По темпу в первом тайме матч не оправдал ожиданий. Ждали сербско-шотландского рубилова, а в итоге получили неспешное, легкое футбольное повествование. Во втором тайме появилось то, ради чего мы пришли. Главный тренер «Црвены» сделал свой ответных ход на ход Бренда Роджерса — Милтона, который освежил правый фланг. Помимо возрастных сербов на краях у «Црвены» появился молодой бодрых игрок, который сразу начал вносить хаос в оборонительные действия «Селтика». «Црвена Звезда» заиграла очень здорово. Хотя после пары атак пропустила гол.

У Ихеаначо было ещё два момента. Вполне «Селтик» больше заслужил победу, хотя я игнорирую первый тайм, где сербы в вязкой игре попали в перекладину. Итог закономерный — ничья. Хотя Тебо исправился за свою ошибку — именно центральный защитник упустил Ихеаначо в своей штрафной. Потом он выполнил прострельный пас на Арнаутовича. «Селтик» мог забрать победу в концовке, а у сербов не хватило. У «Црвены Звезды» возрастной состав. Итог закономерен — 1:1. Хотелось больше борьбы, больше жёлтых карточек. Но в общем и целом для перцового матча команд, которые провалили квалификацию Лиги чемпионов, для команд неудачников, матч получился весьма занимательным. Второй тайм прошел на одном дыхании. 1:1 — справедливый результат», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Лига Европы: у Эмери проблемы даже в любимом турнире, а «Порту» готов удивить
Лига Европы: у Эмери проблемы даже в любимом турнире, а «Порту» готов удивить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android