«Итог закономерный». Комментатор Степанов — о матче «Црвена Звезда» — «Селтик»

Комментатор Oккo Александр Степанов высказался по итогам матча группового этапа Лиги Европы УЕФА между шотландским «Селтиком» и сербской «Црвеной Звездой».

«Очень многообещающая была вывеска: «Црвена Заезда» — «Селтик». Вполне матч заслуживает статуса центрального в Лиге Европы в первом игровом дне. Но первый тайм можно было смело пропустить — в Белграде пошёл ливень, и мяч ходил тяжело. Ещё обе команды в центре здорово контролировали ситуацию. Через центр нельзя было атаковать, не было пространства. Оба коллектива использовали фланги. Переводы прекрасно исполняли футболисты «Црвены Звезды». Здорово опускался капитан команды, переводил на тот или иной фланг. Появлялась острота. Очень жаль, что Марко Арнаутович, когда была подача с фланга, шикарный кросс. Он поймал мяч на стопу, пробил по воротам, но не попал в ворота совсем. Возможно, дождь повлиял. Во втором тайме дождь закончился. Возможно, тогда бы Марко не простил.

По темпу в первом тайме матч не оправдал ожиданий. Ждали сербско-шотландского рубилова, а в итоге получили неспешное, легкое футбольное повествование. Во втором тайме появилось то, ради чего мы пришли. Главный тренер «Црвены» сделал свой ответных ход на ход Бренда Роджерса — Милтона, который освежил правый фланг. Помимо возрастных сербов на краях у «Црвены» появился молодой бодрых игрок, который сразу начал вносить хаос в оборонительные действия «Селтика». «Црвена Звезда» заиграла очень здорово. Хотя после пары атак пропустила гол.

У Ихеаначо было ещё два момента. Вполне «Селтик» больше заслужил победу, хотя я игнорирую первый тайм, где сербы в вязкой игре попали в перекладину. Итог закономерный — ничья. Хотя Тебо исправился за свою ошибку — именно центральный защитник упустил Ихеаначо в своей штрафной. Потом он выполнил прострельный пас на Арнаутовича. «Селтик» мог забрать победу в концовке, а у сербов не хватило. У «Црвены Звезды» возрастной состав. Итог закономерен — 1:1. Хотелось больше борьбы, больше жёлтых карточек. Но в общем и целом для перцового матча команд, которые провалили квалификацию Лиги чемпионов, для команд неудачников, матч получился весьма занимательным. Второй тайм прошел на одном дыхании. 1:1 — справедливый результат», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.