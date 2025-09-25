Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
22:00 Мск
Дмитрий Парфёнов прокомментировал первую победу во главе «Торпедо»

Аудио-версия:
Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов высказался о победе в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с борисоглебским «Кристаллом-МЭЗТ» (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Кристалл-МЭЗТ
Борисоглебск
Окончен
1 : 3
Торпедо М
Москва
0:1 Шитов – 15'     0:2 Шитов – 16'     1:2 Никитин – 78'     1:3 Галоян – 90+1'    

«Хочу поздравить свою команду с победой. Кубковый турнир — это либо ты идёшь дальше, либо нет. Поэтому хочется поздравить ребят. У нас были хорошие отрезки, голевые атаки и моменты. Мы забили три мяча, и это очень хорошо. Рад, что удалось создавать моменты, их было достаточно.

После пропущенного гола мы немного вернули соперника в игру, появилось некое напряжение и давление. Тем не менее особых моментов у наших ворот не было. Главное, конечно, — это пройти дальше. Важно было посмотреть определённые сочетания, потому что, кроме результата, нам нужно было поработать и над этим. Всех с победой!» — приводит слова Парфёнова официальный сайт «Торпедо».

