Дмитрий Парфёнов прокомментировал первую победу во главе «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов высказался о победе в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с борисоглебским «Кристаллом-МЭЗТ» (3:1).
«Хочу поздравить свою команду с победой. Кубковый турнир — это либо ты идёшь дальше, либо нет. Поэтому хочется поздравить ребят. У нас были хорошие отрезки, голевые атаки и моменты. Мы забили три мяча, и это очень хорошо. Рад, что удалось создавать моменты, их было достаточно.
После пропущенного гола мы немного вернули соперника в игру, появилось некое напряжение и давление. Тем не менее особых моментов у наших ворот не было. Главное, конечно, — это пройти дальше. Важно было посмотреть определённые сочетания, потому что, кроме результата, нам нужно было поработать и над этим. Всех с победой!» — приводит слова Парфёнова официальный сайт «Торпедо».
- 25 сентября 2025
