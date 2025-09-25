Скидки
«Это был «Зенит». Виктор Гончаренко — о матче с «Краснодаром»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Мы понимаем, что если бы Адамов не выручил на первых минутах, то мы не знаем, как игра пошла бы на самом деле. А так, я, по крайней мере, после игры для себя отметил, это был «Зенит». Вот сейчас мы увидели «Зенит», который играет на максимум, на который приятно смотреть. Все идеи Богдановича [Семака]: вот и Педро, и Глушенков с Луисом Энрике, когда поменялись они флангами, тоже великолепно смотрелось. И смещение Макса вот со своего правого фланга в центр или в левый, оно решило исход матча», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

