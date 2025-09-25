Воспитанник «Спартака» Яковлев: Карпин ориентируется на лучшие испанские команды

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне нападающий медийной команды «БроукБойз» Павел Яковлев высказался об игровой концепции главного тренера «Динамо» Валерия Карпина. Яковлев выступал за красно-белых под руководством Карпина в 2010-х.

— В чём идеи Карпина?

— В его футбол очень сложно играть. Он очень энергозатратный. Валерий Георгиевич старается ориентироваться на лучшие испанские команды. Выход из обороны через среднюю или короткую передачу. Кто-то может это выполнять, кто-то нет. Нужны сильные исполнители. Я думаю, что сейчас, когда выздоровели многие лидеры «Динамо», этот футбол можно будет выстроить. У них конкурентоспособная команда, — приводят слова Яковлева «Известия».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Динамо» — восьмое (12).