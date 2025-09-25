Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Спартака» Яковлев: Карпин ориентируется на лучшие испанские команды

Воспитанник «Спартака» Яковлев: Карпин ориентируется на лучшие испанские команды
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне нападающий медийной команды «БроукБойз» Павел Яковлев высказался об игровой концепции главного тренера «Динамо» Валерия Карпина. Яковлев выступал за красно-белых под руководством Карпина в 2010-х.

— В чём идеи Карпина?
— В его футбол очень сложно играть. Он очень энергозатратный. Валерий Георгиевич старается ориентироваться на лучшие испанские команды. Выход из обороны через среднюю или короткую передачу. Кто-то может это выполнять, кто-то нет. Нужны сильные исполнители. Я думаю, что сейчас, когда выздоровели многие лидеры «Динамо», этот футбол можно будет выстроить. У них конкурентоспособная команда, — приводят слова Яковлева «Известия».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Динамо» — восьмое (12).

Материалы по теме
Кафанов сравнил Карпина с Гвардиолой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android