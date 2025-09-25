Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Константин Генич ответил, в чём был шанс «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«В чём был шанс «Краснодара»? Ну, в том, что вот это агрессивное начало, в первые 7-10 минут они три неплохих удара нанесли, и выручил Адамов. Шанс был в том, что «Краснодар» на ходу, «Краснодар» знает, как им играть, знает, как прессинговать. Это был, кстати, хороший «Краснодар» — он топтал, он кусал «Зенит» и моменты создавал.

Вот по наполнению, по нерву, по такому градусу, который был, и по тому, как болели трибуны, ну прямо всё было супер», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

