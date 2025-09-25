Скидки
Булыкин: «Рубин» дал Кузяеву шанс, им надо воспользоваться

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева в казанский «Рубин». Стороны подписали контракт до конца нынешнего сезона. Игрок присоединился к «Рубину» на правах свободного агента.

«Не думаю, что у Далера было много клубов. Хорошо, что получилось подписать с «Рубином». Надо проявить себя. Команда дала ему шанс. Теперь им надо воспользоваться. Последний сезон в Европе для Далера складывался не очень. Было видно, что будет куда-то переходить. Получилось, что вернулся в Россию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

