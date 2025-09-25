Скидки
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко: не думаю, что «Краснодар» может вдруг из-за чего-то просесть
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о «Краснодаре» после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Краснодар очень стабилен. Они чемпионский состав усилили, они никого не потеряли. У них очень понятная, внятная игра, в которой они стабильны в защите и создают моменты в атаке. Я не думаю, что они могут вдруг из-за чего-то просесть. Не вижу никаких причин.

Более того, может быть, вот этот матч, он встряхнёт того же Перрена, который на самом деле очень плохо выглядел вот те минуты, которые у него были, и он поймёт, что в этом чемпионате ты не должен думать, что приехал с Франции и будешь такую же статистику показывать, как там. Здесь надо действовать немножко по-другому и понять, что вот есть команда, с ней надо действовать в унисон, тогда у тебя будет гол плюс пас. Если нет, тогда ничего не получится», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

