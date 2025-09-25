Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Михайлов: благодаря конкуренции в команде мы растём

Игрок «Зенита» Михайлов: благодаря конкуренции в команде мы растём
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов высказался о конкуренции в санкт-петербургской команде.

«Зенит» — это гранд нашего чемпионата, здесь собраны лучшие игроки. Конкуренция у нас наивысшая. Но благодаря этой конкуренции мы растём — через тренировки, через игры. Мне сложно оценивать своё положение в команде», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Зенит» — пятый (16).

Материалы по теме
Смолов ответил на вопрос о главном фаворите РПЛ после поражения «Краснодара» от «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android