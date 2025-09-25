Игрок «Зенита» Михайлов: благодаря конкуренции в команде мы растём

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов высказался о конкуренции в санкт-петербургской команде.

«Зенит» — это гранд нашего чемпионата, здесь собраны лучшие игроки. Конкуренция у нас наивысшая. Но благодаря этой конкуренции мы растём — через тренировки, через игры. Мне сложно оценивать своё положение в команде», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Зенит» — пятый (16).