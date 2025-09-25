Булыкин высказался о возможном проведении ЧМ-2030 с 64 командами

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном расширении чемпионата мира по футболу до 64 команд. Такая перспектива обсуждается к ЧМ-2030. Булыкин объяснил логику ФИФА в данном вопросе.

«Логика ФИФА простая — чтобы команды, которые практически не попадают на чемпионат мира, тоже поиграли. Чтобы они побывали на этом событии. Чем больше участников и аудитории, тем больше людей. Вопрос, как это всё уместить по времени, чтобы не было много игр подряд, чтобы не страдали футболисты», — сказал Дмитрий Булыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.