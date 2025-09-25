Полузащитник «Зенита» Михайлов поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом»
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Мира Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра состоится 27 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Для меня матч с «Оренбургом» важен, потому что это матч против моей бывшей команды. Ребята мне знакомы, будет приятно увидеться. Но с точки зрения футбола это никак не повлияет. На поле нет друзей», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Напомним, «Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» — на 13-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
12:15
-
11:45
-
11:41
-
11:32
-
11:29
-
11:28
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:14
-
11:11
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:53
-
10:38
-
10:36
-
10:27
-
10:24
-
10:22
-
10:14
-
10:10
-
10:06
-
09:56
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:53
-
08:35
-
08:30
-
08:17
-
07:31