Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Полузащитник «Зенита» Михайлов поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом»

Полузащитник «Зенита» Михайлов поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом»
Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Мира Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра состоится 27 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
«Для меня матч с «Оренбургом» важен, потому что это матч против моей бывшей команды. Ребята мне знакомы, будет приятно увидеться. Но с точки зрения футбола это никак не повлияет. На поле нет друзей», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» — на 13-й строчке.

