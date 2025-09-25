Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о восстановлении Жерсона

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении полузащитника своей команды Жерсона.

«Даже у нас немного информации по восстановлению Жерсона, а у вас много. На сегодняшний день он занимается индивидуально, работает на поле, работает с мячом. Скоро начнёт заниматься с командой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Зенит» — пятый (16).