Семак: получение Венделом гражданства РФ обсуждается только в качестве шуток

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном получении гражданства Российской Федерации бразильским полузащитником Венделом.

«Получение Венделом российского гражданства обсуждается только в качестве шуток», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 28-летний Вендел провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями полузащитник не отметился.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей.