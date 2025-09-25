Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: получение Венделом гражданства РФ обсуждается только в качестве шуток

Семак: получение Венделом гражданства РФ обсуждается только в качестве шуток
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном получении гражданства Российской Федерации бразильским полузащитником Венделом.

«Получение Венделом российского гражданства обсуждается только в качестве шуток», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 28-летний Вендел провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями полузащитник не отметился.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей.

Материалы по теме
«Зенит» откажется от покупки статусных бразильцев? Вот почему это хорошая идея
«Зенит» откажется от покупки статусных бразильцев? Вот почему это хорошая идея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android