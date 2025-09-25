Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Оренбургом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра состоится в субботу, 27 сентября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Я думаю, что любая команда, которая играет в РПЛ, достаточно крепкая. Мы уважаем команду «Оренбург», понимаем её силу. Видели последние матчи. Против того же крепкого «Динамо» игра была равной», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Оренбург» — 13-й.