Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Оренбургом»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра состоится в субботу, 27 сентября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я думаю, что любая команда, которая играет в РПЛ, достаточно крепкая. Мы уважаем команду «Оренбург», понимаем её силу. Видели последние матчи. Против того же крепкого «Динамо» игра была равной», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Оренбург» — 13-й.
