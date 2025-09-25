Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Оренбургом»
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра состоится в субботу, 27 сентября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что любая команда, которая играет в РПЛ, достаточно крепкая. Мы уважаем команду «Оренбург», понимаем её силу. Видели последние матчи. Против того же крепкого «Динамо» игра была равной», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Оренбург» — 13-й.

Материалы по теме
Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о восстановлении Жерсона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android