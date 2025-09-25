Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о трансферной кампании летом

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о трансферной кампании летом
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферной кампании санкт-петербургского клуба минувшим летом. Сине-бело-голубые подписали в том числе полузащитника Жерсона и защитника Романа Вегу.

«Трансферный вопрос требует постоянной работы. У тренерского штаба были определённые планы летом. Мы планировали сделать несколько изменений. Но, к сожалению, не получилось. Будем работать, такие ситуации случаются. Важно своевременно делать изменения, чтобы оставаться на высоком уровне. Но работа тренера — это прежде всего тренировать, чем мы и занимаемся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android