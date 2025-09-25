Главный тренер «Зенита» Семак высказался о трансферной кампании летом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферной кампании санкт-петербургского клуба минувшим летом. Сине-бело-голубые подписали в том числе полузащитника Жерсона и защитника Романа Вегу.

«Трансферный вопрос требует постоянной работы. У тренерского штаба были определённые планы летом. Мы планировали сделать несколько изменений. Но, к сожалению, не получилось. Будем работать, такие ситуации случаются. Важно своевременно делать изменения, чтобы оставаться на высоком уровне. Но работа тренера — это прежде всего тренировать, чем мы и занимаемся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.