Семак: разговоры с Кузяевым были, но дальше них дело не зашло

Семак: разговоры с Кузяевым были, но дальше них дело не зашло
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, мог ли в клуб вернуться полузащитник Далер Кузяев. Накануне российский игрок подписал контракт с казанским «Рубином».

«Что касается Далера, буквально недавно появилась информация о его возвращении. У нас разговоры с ним были, но дальше них дело не зашло. Поздравляю его с подписанием контракта. Думаю, он очень много сделал для нашей команды, и надеюсь, что дальше будет приносить пользу «Рубину». И, возможно, после истечения контракта с «Рубином» к нам ещё попадёт. Посмотрим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

