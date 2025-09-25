Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Главный тренер «Зенита» Семак высказался об игре Глушенкова

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова. В 10 матчах этого сезона Глушенков забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

«Максим Глушенков смотрится хорошо, играет, помогает так же, как и другие игроки. Важно, чтобы команда была на футбольном поле. В матче с «Краснодаром» мы её увидели. У каждого свой сценарий празднования голов. У Максима такой. Для меня это не имеет значения. Важно то, сколько и как игроки работали в последнем матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

