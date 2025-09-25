Гончаренко: надо отметить работу Челестини в ЦСКА

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о работе Фабио Челестини, возглавляющего московский ЦСКА. В матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги армейцы обыграли «Сочи» на выезде со счётом 3:1.

«Вообще, надо отметить работу Челестини, и по сегодняшнему матчу (встреча прошла в понедельник, 22 сентября. — Прим. «Чемпионата») в том числе. То есть уметь латать вот Бандикяном, скажем так, и опорную зону, и зону правого защитника — это тоже тренерское искусство. Проигрывая после первого тайма, и по ощущению, что у «Сочи» было немножко лучше, выйти путём замен, путём перестроений изменить игру, выиграть…» — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».