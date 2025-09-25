Гончаренко: надо отметить работу Челестини в ЦСКА
Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о работе Фабио Челестини, возглавляющего московский ЦСКА. В матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги армейцы обыграли «Сочи» на выезде со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39' 1:1 Обляков – 58' 1:2 Обляков – 68' 1:3 Кисляк – 90+6'
«Вообще, надо отметить работу Челестини, и по сегодняшнему матчу (встреча прошла в понедельник, 22 сентября. — Прим. «Чемпионата») в том числе. То есть уметь латать вот Бандикяном, скажем так, и опорную зону, и зону правого защитника — это тоже тренерское искусство. Проигрывая после первого тайма, и по ощущению, что у «Сочи» было немножко лучше, выйти путём замен, путём перестроений изменить игру, выиграть…» — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
