Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Гончаренко: надо отметить работу Челестини в ЦСКА

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о работе Фабио Челестини, возглавляющего московский ЦСКА. В матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги армейцы обыграли «Сочи» на выезде со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

«Вообще, надо отметить работу Челестини, и по сегодняшнему матчу (встреча прошла в понедельник, 22 сентября. — Прим. «Чемпионата») в том числе. То есть уметь латать вот Бандикяном, скажем так, и опорную зону, и зону правого защитника — это тоже тренерское искусство. Проигрывая после первого тайма, и по ощущению, что у «Сочи» было немножко лучше, выйти путём замен, путём перестроений изменить игру, выиграть…» — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА «горел» худшей команде РПЛ. Но два «привоза» защитника «Сочи» всё перевернули. Видео
ЦСКА «горел» худшей команде РПЛ. Но два «привоза» защитника «Сочи» всё перевернули. Видео
