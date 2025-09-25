Игорь Дмитриев рассказал, как ощущается давление при игре за такой клуб, как «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос об игре за красно-белых.

— Когда ты играешь за «Спартак», за такой клуб, это очень большое давление. Вот в чём оно выражается для тебя, как ты ощущаешь это?

— Ну, понятно, что здесь болельщики более требовательные, которым нужен результат. И я это понял сразу по началу чемпионата, когда у нас не так всё получалось. И как от нас требовали. Мне кажется, это главное.

— Что значит требовать? То есть ты слышишь трибуны, или ты сталкиваешься с людьми в обычной жизни — в метро или в такси, и тебе говорят, что давай, ты в «Спартаке»?

— Ну, конечно, конечно. Было такое, что я после матча с «Балтикой» в такси садился, и там говорили: «Что с вами происходит?» — сказал Дмитриев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».