Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дмитриев рассказал, как ощущается давление при игре за такой клуб, как «Спартак»

Игорь Дмитриев рассказал, как ощущается давление при игре за такой клуб, как «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос об игре за красно-белых.

— Когда ты играешь за «Спартак», за такой клуб, это очень большое давление. Вот в чём оно выражается для тебя, как ты ощущаешь это?
— Ну, понятно, что здесь болельщики более требовательные, которым нужен результат. И я это понял сразу по началу чемпионата, когда у нас не так всё получалось. И как от нас требовали. Мне кажется, это главное.

— Что значит требовать? То есть ты слышишь трибуны, или ты сталкиваешься с людьми в обычной жизни — в метро или в такси, и тебе говорят, что давай, ты в «Спартаке»?
— Ну, конечно, конечно. Было такое, что я после матча с «Балтикой» в такси садился, и там говорили: «Что с вами происходит?» — сказал Дмитриев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Спартак» уже год экспериментирует со схемами. Станковичу пора остановиться
«Спартак» уже год экспериментирует со схемами. Станковичу пора остановиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android