Роман Шаронов высказался о переходе Кузяева в «Рубин»

Бывший футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в казанский клуб.

«Кузяев — хороший игрок. Самому интересно, как он впишется в игру и схему, которую использует Рахимов. Будет любопытно понаблюдать. Я выражаю большой респект Далеру, что он сделал шаг, вышел из зоны комфорта, когда уехал за границу. Он мог продолжать карьеру в «Зените» с хорошим контрактом, а он выбрал новый путь и опыт. Как спортсмену только респект!» — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

О переходе Кузяева «Рубин» объявил накануне, 24 сентября.