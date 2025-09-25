Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Футбол Новости

Денис Казанский рассказал, кому отдал бы «Золотой мяч»

Денис Казанский рассказал, кому отдал бы «Золотой мяч»
Комментарии

Российский комментатор Денис Казанский высказал мнение, что «Золотой мяч» в этом году заслужил голкипер английского «Манчестер Сити», ранее выступавший за французский «Пари Сен-Жермен», Джанлуиджи Доннарумма.

«Я бы пошёл совсем в другую сторону и отдал бы «Золотой мяч» Доннарумме, потому что мне кажется, этот футболист абсолютно лучший вообще во всех категориях, вот прям как футболист.

И после этого его отфутболили с «ПСЖ»? Это сложности этих ребят французских, он уже показывает в «Сити», что пришёл прям король. И мне кажется, что сейчас «лучший вратарь и все остальные» — это Доннарумма», — сказал Казанский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

