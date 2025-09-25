Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«За такое единоборство никогда не дают даже штрафные». Бубнов — о решении Казарцева

«За такое единоборство никогда не дают даже штрафные». Бубнов — о решении Казарцева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив» (1:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

«Ну не сильнее «Махачкала» «Локомотива настолько, что после удаления у «Локомотива» вообще моментов не было, они не могли на их половину поля перейти и отбивались. Вот это проблема, это уже от тренера зависит.

Поле тяжёлое? Поле да, поле безобразное. Вылетает дёрн, такого поля нигде нету, это хуже болота. Там с дренажом какая-то проблема.

Рядом этот Казарцев, он уже столько косячил. Он на VARе нормально работает, все говорят. Ещё говорил Карасёв, что он самый лучший у нас на VARе, а как судья, он такие косяки… Ну ты в двух метрах стоишь, ты что не видишь, блин, что он упал до штрафной площадки? Он пенальти назначает. Потом, вот как там, за такое единоборство никогда не дают даже штрафные, я уже не говорю там о пенальти. Он ставит штрафной, равносильный пенальти», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
Все новости RSS

