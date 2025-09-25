Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Большой мастер». В «БроукБойз» оценили игру Фёдора Смолова в Кубке России

«Большой мастер». В «БроукБойз» оценили игру Фёдора Смолова в Кубке России
Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов заявил, что нападающий Фёдор Смолов помог медийной команде в матчах Фонбет Кубка России, он выделялся своим мастерством. 35-летний Смолов отыграл за медиакоманду три матча в Кубке России, забил два мяча и отдал голевую передачу. В активе форварда стало 158 голов за карьеру, он повторил достижение Андрея Аршавина по голам в российском футболе.

«Он нам помог, большой мастер. Я не могу никого выделять из команды, но исполнение чуть другое, более мастеровитое. В основном он так же, как и все, себя проявил.

Мы оцениваем игру в коллективе. Фёдор забил, помог, думаю, что он и коллектив получили удовольствие от всего», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

