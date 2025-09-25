Мостовой: Смолов подурачился в медийном футболе и забил рекордный гол

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о нападающем Фёдоре Смолове. Ранее 35-летний Смолов отыграл за медиакоманду «БроукБойз» три матча в Фонбет Кубке России, забил два мяча и отдал голевую передачу. В активе форварда стало 158 голов за карьеру, он повторил достижение Андрея Аршавина по голам в российском футболе.

«Уже давно говорил: не надо смешивать медийный футбол с профессиональным. Когда особенно пыль пускают, потом чуть посильнее команда достаётся — и всё, они вылетают. С одной стороны, хорошо, что ребятам есть где поиграть и подурачиться, как Федя Смолов сделал. Поиграл и даже гол там забил рекордный (смеётся).

Мы уже все говорим, что и нам где-то хочется выйти и забить за пять минут до конца матча. Всегда рано или поздно всё заканчивается, поэтому что здесь такого», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.