Игрок «Балтики» Пряхин: Кисляк сам примет решение, когда захочет уехать в Европу

Футболист калининградской «Балтики» Сергей Пряхин высказался о потенциале полузащитника московского ПФК ЦСКА и сборной России Матвея Кисляка. Он назвал хавбека армейцев умным и талантливым футболистом топ-уровня.

«Матвей — топовый игрок. Все это видят и говорят. Он очень умный и талантливый. Дай бог, чтобы у него всё было хорошо. Думаю, он сам примет решение, когда захочет уехать в Европу», — сказал Пряхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, недавно рыночная стоимость Матвея Кисляка, по данным Transfermarkt, выросла в два раза — с € 8 млн до € 16 млн.