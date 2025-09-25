РФС подтвердил участие дисквалифицированного игрока в матче Кубка России «Фанком» — «Уфа»

В Департаменте по коммуникациям со СМИ Российского футбольного союза (РФС) подтвердили участие дисквалифицированного полузащитника кировского «Фанкома» Артёма Федчука в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).

«Футболист Артём Федчук был дисквалифицирован КДК РФС в соответствии со статьёй 110.1 дисциплинарного регламента РФС до момента исполнения футболистом решения CAS. Дисквалификация распространяется на все турниры и соревнования под эгидой РФС. Информация о дисквалификации игрока была опубликована на официальном сайте РФС 11 апреля 2025 г. и доведена до футболиста. Артём Федчук принял участие в матче Fonbet Кубка России «Фанком» — «Уфа». РФС как организатор соревнований обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет, который даст правовую оценку участию игрока в матче», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в Департаменте по коммуникациям со СМИ РФС.