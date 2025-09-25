Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС подтвердил участие дисквалифицированного игрока в матче Кубка России «Фанком» — «Уфа»

РФС подтвердил участие дисквалифицированного игрока в матче Кубка России «Фанком» — «Уфа»
Аудио-версия:
Комментарии

В Департаменте по коммуникациям со СМИ Российского футбольного союза (РФС) подтвердили участие дисквалифицированного полузащитника кировского «Фанкома» Артёма Федчука в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«Футболист Артём Федчук был дисквалифицирован КДК РФС в соответствии со статьёй 110.1 дисциплинарного регламента РФС до момента исполнения футболистом решения CAS. Дисквалификация распространяется на все турниры и соревнования под эгидой РФС. Информация о дисквалификации игрока была опубликована на официальном сайте РФС 11 апреля 2025 г. и доведена до футболиста. Артём Федчук принял участие в матче Fonbet Кубка России «Фанком» — «Уфа». РФС как организатор соревнований обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет, который даст правовую оценку участию игрока в матче», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в Департаменте по коммуникациям со СМИ РФС.

Материалы по теме
«Уфа» вылетела из Кубка России, проиграв любительскому клубу «Фанком» в серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android