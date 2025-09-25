Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
«Не понимаю, почему «Спартак» критикуют». Павел Яковлев — о красно-белых и Станковиче

«Не понимаю, почему «Спартак» критикуют». Павел Яковлев — о красно-белых и Станковиче
Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне нападающий медийной команды «БроукБойз» Павел Яковлев высказался об игре и результатах красно-белых в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

— Как вам нынешний «Спартак» Деяна Станковича?
— Четыре очка до первого места. Всё хорошо. Сейчас все критикуют команду. Только я не понимаю почему, — приводят слова Яковлева «Известия».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

