Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Чернов ответил на мнение, что «Спартак» стал похож на «Зенит» по количеству легионеров

Чернов ответил на мнение, что «Спартак» стал похож на «Зенит» по количеству легионеров
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов отреагировал на мнение, что «Спартак» стал похож на «Зенит» в плане большого количества легионеров. Он считает, что в этом нет ничего плохого, если красно-белые выиграют столько же чемпионских титулов, сколько выиграли петербуржцы.

— В последние пару лет из команды ушли несколько россиян, их в основе стало меньше.
— Но взяли того же Самошникова. Ещё кто-то будет. Но, наверное, найти какого-то латиноамериканца легче.

— Нет ощущения, что в этом смысле «Спартак» стал похож на «Зенит»?
— Но если «Спартак» выиграет столько чемпионств подряд, как «Зенит», никто против не будет. Пусть и играя всеми латиноамериканцами, — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

