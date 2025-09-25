Чернов ответил на мнение, что «Спартак» стал похож на «Зенит» по количеству легионеров

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов отреагировал на мнение, что «Спартак» стал похож на «Зенит» в плане большого количества легионеров. Он считает, что в этом нет ничего плохого, если красно-белые выиграют столько же чемпионских титулов, сколько выиграли петербуржцы.

— В последние пару лет из команды ушли несколько россиян, их в основе стало меньше.

— Но взяли того же Самошникова. Ещё кто-то будет. Но, наверное, найти какого-то латиноамериканца легче.

— Нет ощущения, что в этом смысле «Спартак» стал похож на «Зенит»?

— Но если «Спартак» выиграет столько чемпионств подряд, как «Зенит», никто против не будет. Пусть и играя всеми латиноамериканцами, — приводит слова Чернова «РБ Спорт».