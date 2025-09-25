Александр Мостовой: Смолову 35 лет, у нас люди играют до 40

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о карьерных перспективах форварда Фёдора Смолова. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента. Накануне Смолов выступал за медиаклуб «БроукБойз» в Кубке России.

«Федя по возрасту ещё может спокойно играть. В РПЛ он пригодился бы любой команде из середины таблицы. Смолову 35 лет, ёлки-палки, у нас люди играют до 40. Примеры какие есть, конечно, он может (смеётся).

Проблема в чём — хочет ли, может быть, не хочет. А так играй, сейчас все условия для футбола есть, золотое время!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.