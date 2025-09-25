Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
В «Уфе» изучают возможность подачи протеста на результат матча Кубка России

«Уфа» изучает возможность подачи протеста на результат матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с кировским «Фанкомом» из-за участия дисквалифицированного полузащитника Артёма Федчука. «Фанком» одержал победу со счётом 1:1 (5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«Уфа» изучает возможность подачи протеста», — сообщили в клубе корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В составе «Фанкома» отличился защитник Даниил Шабалин, за «Уфу» забил нападающий Илья Карпук с пенальти.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0 (4:3 пен.).

РФС подтвердил участие дисквалифицированного игрока в матче Кубка России «Фанком» — «Уфа»
