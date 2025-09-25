В «Уфе» изучают возможность подачи протеста на результат матча Кубка России

«Уфа» изучает возможность подачи протеста на результат матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с кировским «Фанкомом» из-за участия дисквалифицированного полузащитника Артёма Федчука. «Фанком» одержал победу со счётом 1:1 (5:3 пен.).

«Уфа» изучает возможность подачи протеста», — сообщили в клубе корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В составе «Фанкома» отличился защитник Даниил Шабалин, за «Уфу» забил нападающий Илья Карпук с пенальти.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0 (4:3 пен.).