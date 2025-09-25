Футболисты «Академии Родина» теперь тренируются на полях уровня клубов Ла Лиги. Стадионы были уложены инновационными газонами качества Fifa Quality Pro, на которых занимаются футболисты «Реала Сосьедад», ПСВ, «Вердера» и «Селтика».

Три ключевых тренировочных поля «Академии Родина» в Москве прошли масштабную реконструкцию и теперь соответствуют передовым европейским стандартам.

Кроме увеличения своей площади, каждое из полей было оснащено инновационными материалами и технологиями: они получили газоны Greenfields MX Elite 50 второго поколения (FIFA Quality/Quality Pro) и были оборудованы амортизирующей подложкой (shock pad) для снижения травмоопасности, а также современным наполнителем TPE – экологичным, долговечным и безопасным. Помимо этого, была заменена система орошения и введена новая система освещения с LED-прожекторами и равномерным светораспределением.

Фото: пресс-служба «Академии Родина»

Схожая инфраструктура активно используется в академиях итальянкой Серии А, английской Премьер-лиге, Эредивизии в Нидерландах и странах Скандинавии.

Полная финансовая поддержка проекта по модернизации тренировочных полей осуществлялась предпринимателем, инвестором в детско-юношеский футбол в России Сергеем Ломакиным.

«Преимущества от модернизации ощутят все: футболистам будет комфортно играть в любую погоду, а благодаря амортизирующей подложке снижается риск травм. Тренеры смогут более гибко планировать тренировки в различных погодных условиях, а современное освещение сделает наблюдение за игрой более эффективным. Мы также снизим наши затраты на обслуживание за счёт автоматизации орошения и долговечности новых покрытий», – сказал Александр Аксенов, спортивный директор АНО «Академия Родина».

Также на этих полях пройдут решающие матчи плей-офф «Родных игр», совместного турнира ФК «Родина» и Московского центра воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы.

Спортивный портал «Чемпионат» является официальным информационным партнёром турнира среди школьников города.