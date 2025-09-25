Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты «Академии Родина» теперь тренируются на полях уровня клубов Ла Лиги

Футболисты «Академии Родина» теперь тренируются на полях уровня клубов Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты «Академии Родина» теперь тренируются на полях уровня клубов Ла Лиги. Стадионы были уложены инновационными газонами качества Fifa Quality Pro, на которых занимаются футболисты «Реала Сосьедад», ПСВ, «Вердера» и «Селтика».

Три ключевых тренировочных поля «Академии Родина» в Москве прошли масштабную реконструкцию и теперь соответствуют передовым европейским стандартам.

Кроме увеличения своей площади, каждое из полей было оснащено инновационными материалами и технологиями: они получили газоны Greenfields MX Elite 50 второго поколения (FIFA Quality/Quality Pro) и были оборудованы амортизирующей подложкой (shock pad) для снижения травмоопасности, а также современным наполнителем TPE – экологичным, долговечным и безопасным. Помимо этого, была заменена система орошения и введена новая система освещения с LED-прожекторами и равномерным светораспределением.

Фото: пресс-служба «Академии Родина»

Схожая инфраструктура активно используется в академиях итальянкой Серии А, английской Премьер-лиге, Эредивизии в Нидерландах и странах Скандинавии.

Полная финансовая поддержка проекта по модернизации тренировочных полей осуществлялась предпринимателем, инвестором в детско-юношеский футбол в России Сергеем Ломакиным.

«Преимущества от модернизации ощутят все: футболистам будет комфортно играть в любую погоду, а благодаря амортизирующей подложке снижается риск травм. Тренеры смогут более гибко планировать тренировки в различных погодных условиях, а современное освещение сделает наблюдение за игрой более эффективным. Мы также снизим наши затраты на обслуживание за счёт автоматизации орошения и долговечности новых покрытий», – сказал Александр Аксенов, спортивный директор АНО «Академия Родина».

Также на этих полях пройдут решающие матчи плей-офф «Родных игр», совместного турнира ФК «Родина» и Московского центра воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы.

Спортивный портал «Чемпионат» является официальным информационным партнёром турнира среди школьников города.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android