«Мне обидно за Бабича». Чернов высказался о ситуации в «Спартаке»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о ситуации в московском «Спартаке». После перехода в клуб двух новых защитников, Александера Джику и Кристофера Ву, в состав перестал попадать Срджан Бабич, который до недавнего времени был лидером обороны красно-белых.

— Достаточно ли вам двух игр, чтобы оценить уровень двух центральных защитников, которых только что взяли в «Спартак»?

— С ребятами не знаком. Но мне обидно за тех, кто сидит на замене. За того же Бабича. Он играл-играл-играл, тут резко пришли защитники, и начали сразу играть они, — приводит слова Никиты Чернова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Чернов минувшим летом перешёл из «Спартака» в «Крылья» на правах аренды.