Нобель Арустамян: «Спартак» — это топ-уровень футболистов, но очень слабая организация
Российский журналист Нобель Арустамян высказался о московском «Спартаке» после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«У меня было ощущение, я смотрел матч «Спартак» — «Крылья», вот как только игроки «Спартака» начинают играть хотя бы на, не знаю, 70%, настолько уровень сразу меняется игры «Спартака». Барко, Умяров, Угальде — прям по-другому. То есть как будто бы «Спартак» — это топ-уровень футболистов, но очень слабая организация. Потому что первый тайм, ну прям страшно было за «Спартак», разве нет?» — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
