Нобель Арустамян: «Спартак» — это топ-уровень футболистов, но очень слабая организация

Российский журналист Нобель Арустамян высказался о московском «Спартаке» после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

«У меня было ощущение, я смотрел матч «Спартак» — «Крылья», вот как только игроки «Спартака» начинают играть хотя бы на, не знаю, 70%, настолько уровень сразу меняется игры «Спартака». Барко, Умяров, Угальде — прям по-другому. То есть как будто бы «Спартак» — это топ-уровень футболистов, но очень слабая организация. Потому что первый тайм, ну прям страшно было за «Спартак», разве нет?» — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».