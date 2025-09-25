Матвей Кисляк обозначил цель ПФК ЦСКА

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк обозначил цель армейской команды. Он заявил, что у красно-синих в каждом сезоне одна и та же задача — выиграть чемпионский титул Мир Российской Премьер-Лиги.

«В каждой игре мы хотим брать три очка, от каждого матча хотим самого большего. В гонке мы или нет — покажет весна, там будем смотреть в таблицу. Пока рановато, думаю. Впереди ещё много игр. Но могу сказать, что в каждом сезоне для ЦСКА одна цель — чемпионство», — приводит слова Матвея Кисляка интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА по итогам девяти туров чемпионата занимает второе место в турнирной таблице. Команда Фабио Челестини набрала 18 очков и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко.