Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк обозначил цель ПФК ЦСКА

Матвей Кисляк обозначил цель ПФК ЦСКА
Комментарии

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк обозначил цель армейской команды. Он заявил, что у красно-синих в каждом сезоне одна и та же задача — выиграть чемпионский титул Мир Российской Премьер-Лиги.

«В каждой игре мы хотим брать три очка, от каждого матча хотим самого большего. В гонке мы или нет — покажет весна, там будем смотреть в таблицу. Пока рановато, думаю. Впереди ещё много игр. Но могу сказать, что в каждом сезоне для ЦСКА одна цель — чемпионство», — приводит слова Матвея Кисляка интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА по итогам девяти туров чемпионата занимает второе место в турнирной таблице. Команда Фабио Челестини набрала 18 очков и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Материалы по теме
Игрок «Балтики» Пряхин: Кисляк сам примет решение, когда захочет уехать в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android