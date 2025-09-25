Александр Бубнов ответил, справедливо ли Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о премии «Золотой мяч». В этом году награду получил нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

— Справедливо, на ваш взгляд, то, что выиграл Усман Дембеле?

— Я считаю, что нет.

— Нет? Почему?

— Я считаю, что Ямаль. Ямаль полностью заслужил, потому что он в таком возрасте чемпион Европы и тот уровень игры, который он демонстрирует, очень высок. И самое главное, есть, я не знаю, как это, я прочитал, вроде независимая международная какая-то фирма — агентство, которое подсчитывает аргументы: все за и против. И вот по этим аргументам Ямаль — первый, а на втором месте — Мбаппе, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».