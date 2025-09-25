Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов ответил, справедливо ли Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч»

Александр Бубнов ответил, справедливо ли Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о премии «Золотой мяч». В этом году награду получил нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

— Справедливо, на ваш взгляд, то, что выиграл Усман Дембеле?
— Я считаю, что нет.

— Нет? Почему?
— Я считаю, что Ямаль. Ямаль полностью заслужил, потому что он в таком возрасте чемпион Европы и тот уровень игры, который он демонстрирует, очень высок. И самое главное, есть, я не знаю, как это, я прочитал, вроде независимая международная какая-то фирма — агентство, которое подсчитывает аргументы: все за и против. И вот по этим аргументам Ямаль — первый, а на втором месте — Мбаппе, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Энрике тепло встретил Дембеле и поцеловал его «Золотой мяч». Видео
Истории
Энрике тепло встретил Дембеле и поцеловал его «Золотой мяч». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android