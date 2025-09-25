Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чернов заявил, что вряд ли вернётся в «Спартак» при Станковиче

Чернов заявил, что вряд ли вернётся в «Спартак» при Станковиче
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». Он выступает за самарцев на правах аренды, а полноценный контракт Никиты принадлежит москвичам.

— Как оцените свои перспективы в «Крыльях»? Вам обещали игровое время?
— Никто не обещал. И я такой человек, который всегда доказывал через труд, легко не было. Поговорил с тренером, он сказал, что будет рад, если я приеду.

— Есть понимание — при этом тренере «Спартака» в команду вы не вернетесь?
— Скорее да, чем нет.

— Чего бы хотели от карьеры в ближайший год?
— Играть как можно больше. Радовать болельщиков, родных и близких своей игрой. Это самое главное. А кто и что говорит — мне все равно, — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Чернов ответил на мнение, что «Спартак» стал похож на «Зенит» по количеству легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android