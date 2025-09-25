Чернов заявил, что вряд ли вернётся в «Спартак» при Станковиче

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». Он выступает за самарцев на правах аренды, а полноценный контракт Никиты принадлежит москвичам.

— Как оцените свои перспективы в «Крыльях»? Вам обещали игровое время?

— Никто не обещал. И я такой человек, который всегда доказывал через труд, легко не было. Поговорил с тренером, он сказал, что будет рад, если я приеду.

— Есть понимание — при этом тренере «Спартака» в команду вы не вернетесь?

— Скорее да, чем нет.

— Чего бы хотели от карьеры в ближайший год?

— Играть как можно больше. Радовать болельщиков, родных и близких своей игрой. Это самое главное. А кто и что говорит — мне все равно, — приводит слова Чернова «РБ Спорт».