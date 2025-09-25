«Амкал» — «Енисей»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся медийный клуб «Амкал» и красноярский «Енисей». Игра пройдёт на стадионе «Зоркий» в Красногорске (номинальное домашнее поле медиакоманды). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На прошлой стадии турнира «Амкал» обыграл белгородский «Салют» (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи взяли верх над соперником со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».