В РФС оценили первую треть сезона РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил первую треть текущего сезона Мир РПЛ. Функционер отметил, что доволен тем, как сложилась первая часть кампании-2025/2026.

«Кажется, что у нас получается насыщенный и интенсивный чемпионат. В этом сезоне таблица очень плотная. Практически треть сезона позади, плотность очень высокая, накал игр — тоже. Думаю, весь чемпионат будет очень интересный. Тем больше работы будет для тренеров, для нас, для судей, для журналистов. И больше волнений для болельщиков», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».