Страхиня Эракович: «Зенит» — лучшая команда российского футбола, мы станем чемпионами РПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович уверен, что сине-бело-голубые смогут стать чемпионами Мир РПЛ по итогам этого сезона. В матче 9-го тура чемпионата России команда Сергея Семака обыграла возглавляющий турнирную таблицу «Краснодар» со счётом 2:0.

«Самое главное в матче с «Краснодаром» — победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с «Краснодаром». Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей. Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что «Зенит» — лучшая команда российского футбола», — приводит слова Эраковича ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Зенит» — пятый (16).