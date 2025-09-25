Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Страхиня Эракович: «Зенит» — лучшая команда российского футбола, мы станем чемпионами РПЛ

Страхиня Эракович: «Зенит» — лучшая команда российского футбола, мы станем чемпионами РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович уверен, что сине-бело-голубые смогут стать чемпионами Мир РПЛ по итогам этого сезона. В матче 9-го тура чемпионата России команда Сергея Семака обыграла возглавляющий турнирную таблицу «Краснодар» со счётом 2:0.

«Самое главное в матче с «Краснодаром» — победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с «Краснодаром». Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей. Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что «Зенит» — лучшая команда российского футбола», — приводит слова Эраковича ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Зенит» — пятый (16).

Материалы по теме
Главный тренер «Зенита» Семак высказался о трансферной кампании летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android