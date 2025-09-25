Скидки
Главная Футбол Новости

В «Фанкоме» объяснили, как допустили участие дисквалифицированного игрока в Кубке России

В «Фанкоме» объяснили, как допустили участие дисквалифицированного игрока в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Константин Толмачёв, директор «Фанкома», объяснил, как в клубе допустили участие дисквалифицированного полузащитника кировской команды Артёма Федчука в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«Для меня вся эта история — полная неожиданность. Сам узнал обо всём из соцсетей. Заявкой игроков команды занимаюсь я. Мы знали о полугодичной дисквалификации Федчука, которая закончилась 6 марта. О её продлении в апреле ещё на год информации у нас не было. Представьте сами: я заявляю футболиста. Захожу на цифровую платформу и регистрирую его за клуб. Я чисто технически не могу знать решение КДК от 11 апреля. Нас о нём никто не уведомлял, потому что Федчук в «Фанкоме» только с мая. А в электронной системе никаких данных о санкциях не значится. Располагай мы такой информацией, всей этой истории не случилось бы. Зачем нам рисковать своей игрой, выпуская футболиста с дисквалификацией? Мы бы его даже не заявили.

Сейчас, как понимаю, «Уфа» будет подавать протест на результат. Но она же проиграла по делу. Пенальти — это лотерея. А выигрывать матч с помощью КДК — так себе история. Теперь всё будет зависеть от решения КДК. Если оно будет отрицательным и нам засчитают техническое поражение, скорее всего, будем оспаривать», — заявил Толмачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Фото: РФС. Цифровая платформа

