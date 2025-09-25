Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

CIES: «Зенит» — лидер по игровому времени иностранцев в РПЛ, «Локомотив» — последний

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте представил отчёт по использованию иностранцев клубами в процентах игрового времени. Лидером является санкт-петербургский «Зенит» (75,1%).

Использование иностранцев по игровому времени в Мир Российской Премьер-Лиге:

1. «Зенит» — 75,1%;

2. «Ахмат» — 63,3%;

3. «Краснодар» — 62,1%;

4. «Спартак» — 59,4%;

5. «Пари Нижний Новгород» — 57,9%;

6. «Рубин» — 53,4%;

7. «Крылья Советов» — 39,8%;

8. «Динамо» Москва — 39,0%;

9. ЦСКА — 38,8%;

10. «Акрон» — 37,9%;

11. «Динамо» Махачкала — 36,2%;

12. «Сочи» — 35,5%;

13. «Балтика» — 31,8%;

14. «Оренбург» — 30,4%;

15. «Ростов» — 15,3%;

16. «Локомотив» — 13,0%.