Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CIES: «Зенит» — лидер по игровому времени иностранцев в РПЛ, «Локомотив» — последний

CIES: «Зенит» — лидер по игровому времени иностранцев в РПЛ, «Локомотив» — последний
Аудио-версия:
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте представил отчёт по использованию иностранцев клубами в процентах игрового времени. Лидером является санкт-петербургский «Зенит» (75,1%).

Использование иностранцев по игровому времени в Мир Российской Премьер-Лиге:

1. «Зенит» — 75,1%;
2. «Ахмат» — 63,3%;
3. «Краснодар» — 62,1%;
4. «Спартак» — 59,4%;
5. «Пари Нижний Новгород» — 57,9%;
6. «Рубин» — 53,4%;
7. «Крылья Советов» — 39,8%;
8. «Динамо» Москва — 39,0%;
9. ЦСКА — 38,8%;
10. «Акрон» — 37,9%;
11. «Динамо» Махачкала — 36,2%;
12. «Сочи» — 35,5%;
13. «Балтика» — 31,8%;
14. «Оренбург» — 30,4%;
15. «Ростов» — 15,3%;
16. «Локомотив» — 13,0%.

Материалы по теме
«Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» — лидеры РПЛ по доверию воспитанникам — CIES
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android