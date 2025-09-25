CIES: «Зенит» — лидер по игровому времени иностранцев в РПЛ, «Локомотив» — последний

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте представил отчёт по использованию иностранцев клубами в процентах игрового времени. Лидером является санкт-петербургский «Зенит» (75,1%).
Использование иностранцев по игровому времени в Мир Российской Премьер-Лиге:
1. «Зенит» — 75,1%;
2. «Ахмат» — 63,3%;
3. «Краснодар» — 62,1%;
4. «Спартак» — 59,4%;
5. «Пари Нижний Новгород» — 57,9%;
6. «Рубин» — 53,4%;
7. «Крылья Советов» — 39,8%;
8. «Динамо» Москва — 39,0%;
9. ЦСКА — 38,8%;
10. «Акрон» — 37,9%;
11. «Динамо» Махачкала — 36,2%;
12. «Сочи» — 35,5%;
13. «Балтика» — 31,8%;
14. «Оренбург» — 30,4%;
15. «Ростов» — 15,3%;
16. «Локомотив» — 13,0%.